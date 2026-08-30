Operasyonla ortaya çıktı: maçta karaborsa bilet satan şahıs tutuklandı

Operasyonla ilgili gelişmeler:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan soruşturmada şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Kamera incelemesi ve tespitler:

İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde S.D.E. adlı kişinin, gişe bedeli 1.900 TL olan bileti 3.000 TL'ye H.Ç.'ye sattığı belirlendi. Soruşturma sırasında şüphelinin geçmiş dönemlerde de kendi adına olan biletleri başkalarına kullandırdığı ve usulsüz temin ettiği biletleri değerinin üzerinde sattığı tespit edildi.

Adli süreç ve son durum:

Yakalanarak gözaltına alınan S.D.E., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Galatasaray-Göztepe maçında karaborsa bilet satan şahıs tutuklandı