Operasyonla yakalanan 38 hükümlü Batman cezaevlerine teslim edildi

Operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 15-30 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Çalışmalar Batman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yakalananlar ve hukuki süreç:

Yapılan çalışmalarda, haklarında 5 ay ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Teslim edilenler:

Adli süreç sonunda tutuklanan şahıslar, usulüne uygun şekilde Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞAHISLAR TUTUKLANARAK BATMAN VE BEŞİRİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLDİ.