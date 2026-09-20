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Oppong Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı

Kojo Peprah Oppong, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçında 69. dakikada oyuna girerek sarı-lacivert formayla ilk kez sahaya çıktı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Oppong Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı

Oppong fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı

Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilerde ilk resmi maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşırken Oppong mücadeleye yedek başladı; 69. dakikada Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil oldu.

Maça dahil oluşu:

Oyuna girişi maçın gidişatını doğrudan değiştirmese de Oppong kısa sürede savunma hattına adapte oldu. 69. dakikadaki değişiklik sonrası yaptığı müdahaleler ve pozisyon bilgisi, özellikle rakip ataklarda takım savunmasına destek verdi.

Tribün tepkisi ve performansı:

Ganalı stoper tribünlerden alkış aldı; izleyicilerin takdiri, maç içindeki etkili müdahalelerinden kaynaklandı. İlk maçına rağmen sakin ve kontrollü bir görüntü sergileyen Oppong, gelecek maçlar için teknik heyetten ve taraftardan dikkat çeken bir izlenim bıraktı.

FENERBAHÇE&#039;NİN GENÇ STOPERİ KOJO PEPRAH OPPONG, SARI-LACİVERTLİLERDE İLK MAÇINA ÇIKTI.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ STOPERİ KOJO PEPRAH OPPONG, SARI-LACİVERTLİLERDE İLK MAÇINA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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