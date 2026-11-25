Alsancak'ta optikten iki güneş gözlüğünün çalınması

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir optik mağazasında dün saat 12.00 sıralarında mağazaya müşteri gibi gelen bir kişi, ürünlere göz attıktan sonra iki güneş gözlüğünü alarak ayrıldı. İş yeri sahibi Ecem Apaydın, çalınan ürünlerin değerinin 30 bin TL civarında olduğunu belirtti.

mağaza içindeki şüpheli davranış ve uyarı:

Apaydın, kadının ilk bakışta şüpheli görünmediğini, markalı ürünleri gösterip nasıl bir model aradığını sorduğunu anlattı. "Gayet normal bir müşteri gibi geldi. Markalı ürünlerimizi gösterdim, nasıl bir model aradığını sordum. Ancak güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. İç mekânda da kullanılabilen açık camlı bir gözlük taktığı için bundan şüphelenmedim. Mağazanın tasarımı ve sehpa hakkında da sohbet ettik. Kılık kıyafeti oldukça düzgündü" dedi.

Bir süre sonra müşteri sudan istedi; Apaydın kadına su verdi. O sırada eşinin evden güvenlik kameralarını canlı izlediğini ve kadının el kol hareketlerinden şüphelenerek görüntüleri kontrol ettiğini söyledi. Eşinin görüntülerde gözlükleri aldığı anı fark ettiğini belirten Apaydın, eşinin kendisini defalarca aradığını fakat mağazada müşteri olduğu için telefonu açamadığını aktardı. "Kadına suyunu verdim, o da içti. Yaklaşık üç kez aramasını meşgule attım. Kadın tam kapıdan çıkarken telefonu açtım. Eşim telaşla, 'Tut, tut. Hırsız, gözlük çaldı' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

polisin müdahalesi ve yakalama:

Apaydın, eşinin uyarısıyla şüphelinin arkasından koştuğunu ancak kadının köşeyi döndüğünü ve daha ileri gidilemediğini belirtti. Bir kişiye haksız ithamda bulunmaktan çekindiğini ve durumu güçlendirmek için dükkâna dönerek polisi arayıp şikâyetçi olduklarını söyledi.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çalıntı gözlüklerin alındığı anın kayıtlarını değerlendirerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 32 yaşındaki B.G.A. isimli kadın, çaldığı iki güneş gözlüğü ile birlikte Karabağlar ilçesinde yakalandı. Şüphelinin suç kaydının bulunmadığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

KADIN İSTEDİĞİ SUYUBÖYLE İÇTİ