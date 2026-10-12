Oran görevine devam ediyor: CHP Denizli istifayı kabul etmedi

CHP Denizli'de karar: istifa kabul edilmedi:

CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, Temmuz ayında il başkanı olarak atanmıştı. Oran, sağlık sorunları gerekçesiyle Genel Merkez'e sunduğu istifa dilekçesini 5 Ekim 2026 tarihinde iletmiş ve kısa süre sonra görevinden çekildiğini açıklamıştı.

İstifa gerekçesi ve sürecin ayrıntıları:

Dilekçede, doktor raporları ve son dönemdeki ciddi sağlık uyarıları doğrultusunda yoğun çalışma temposunun ve siyasi sorumlulukların sağlığı açısından sürdürülemez olduğunun belirtildiği kaydedildi. Oran, kararını istemeyerek ve üzüntüyle aldığını bildirirken, sürecin sağlık temelli olduğu vurgulandı.

Genel merkezin yanıtı ve görev devamı:

CHP Genel Merkezi yapılan değerlendirme sonucunda Oran'ın sunduğu istifa talebini kabul etmedi. Parti yetkilileri, dilekçenin kabul edilmemesi yönünde karar alındığını ve Av. Ayhan Oran'ın görevine devam ettiğini bildirdi.

Kararın ardından il teşkilatının çalışma programı ve Oran'ın sağlık durumuna ilişkin takiplerin süreceği, gelişmelerin partinin iç işleyişi çerçevesinde izleneceği belirtildi.

HP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE TEMMUZ AYINDA ATANAN VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN AV. AYHAN ORAN’IN İSTİFASININ KABUL EDİLMEDİĞİ BELİRTTİ.