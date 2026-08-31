Ordu dereleri yükselen debiye karşı teyakkuzda

başkanın sahadaki incelemeleri:

Ordu'da iki gündür etkili olan sağanak yağışlar akarsuların debisinde belirgin bir artışa yol açtı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, su seviyesi yükselen dere ve ırmaklarda yerinde incelemelerde bulunarak saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güler'in incelemeleri, hem kritik noktalardaki su yükselmelerini yerinde tespit etmek hem de sahadaki ekiplerin koordinasyonunu gözlemlemek amacıyla gerçekleştirildi. Başkanın değerlendirmeleri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

belediye tedbirleri ve saha organizasyonu:

Belediye ekipleri, yağışların devam edebileceği ihtimaline karşı kent genelinde önlemlerini sürdürüyor. 19 ilçede görev yapan ekipler, dere yatakları, menfezler ve kritik noktaları anlık olarak takip ediyor ve gerekli tedbirleri koordineli şekilde uyguluyorlar.

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle su seviyelerinde yükselme görülen dere ve ırmaklarımızda sahada incelemelerde bulunduk. Şu an itibarıyla herhangi bir taşkın yaşanmıyor. 19 ilçemizde ekiplerimizle birlikte sahadayız. Dere yatakları, menfezler ve kritik noktalarımızı anlık olarak takip ediyor, gerekli tedbirleri koordineli şekilde uyguluyoruz. Yağış süresince tüm ekiplerimizle 7/24 teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yağışların olumsuz etkilerine karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiğini ve kent genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir taşkın yaşanmadığı vurgulanıyor ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiği kaydedildi.

ORDU’DA İKİ GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜREN YAĞIŞLARIN ARDINDAN DERE VE IRMAKLARDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER SU SEVİYESİ YÜKSELEN DERE VE IRMAKLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU.