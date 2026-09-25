ordu itfaiyesi haftayı tanıtım ve eğitimle geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı

Türk İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 312. yıl dönümü ve 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler, hem itfaiyenin halkla ilişkisini güçlendirmeyi hem de yangın ve ilk yardım farkındalığını artırmayı hedefledi.

Etkinliklerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları:

Program çerçevesinde itfaiye araçlarıyla şehir turu gerçekleştirilirken, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı ile Fatsa ve Ünye ilçe meydanlarında itfaiye araç ve ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Alanlarda ziyaretçilere itfaiye teşkilatının görevleri anlatıldı ve uygulamalı ilk yardım farkındalık eğitimleri verildi.

Tanıtım alanları hem yetişkinlere hem de gençlere yönelik bilgi aktarımı için kullanıldı; itfaiye ekipleri, ekipmanların işlevlerini ve güvenlik önlemlerini vatandaşlara ayrıntılı biçimde gösterdi.

Hizmet kapasitesi ve eğitim çalışmaları:

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde 22 istasyon ile hizmet veriyor. Teşkilatın kadrosunda 285 personel bulunurken, araç parkında 54 araç yer alıyor. Kuruluşun verilerine göre son 7 yılda toplam 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale edildi ve çok sayıda denetim ile eğitim gerçekleştirildi.

Bu dönem içinde OSKEM sorumluluk alanlarındaki plajlarda 705 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı, 11 bin 423 denetim faaliyeti yürütüldü. Ayrıca itfaiyenin eğitim çalışmaları kapsamında 145 bin 555 kişiye itfaiye eğitimi ve 26 bin 223 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Okullarda yürütülen çalışmalar da yoğun şekilde sürdü; son 7 yılda 343 okulda gerçekleştirilen etkinliklerle 40 binden fazla öğrenciye yangın güvenliği seminerleri sunuldu ve çeşitli tatbikatlar yapıldı. Bu veriler, Ordu itfaiye teşkilatının hem müdahale hem de önleyici eğitim alanlarında kapsamlı bir faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

ALTINORDU İLÇESİNDEKİ İTFAİYE İSTASYONU VE EKİPLER