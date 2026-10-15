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Ordu merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağı çöktü

Ordu merkezli 4 ilde 12 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı; 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağı çöktü

Operasyonun kapsamı:

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine ilişkin mali hareketleri takip etti. Araştırmalar sonucu, bahis işlemleri için kullanılan hesapların tespitiyle soruşturma derinleştirildi.

Saptanan hesap hareketleri ve bulgular:

İncelemelerde 1 tüzel kişiye ve 6 gerçek kişiye ait banka hesaplarının, bahis sitelerine para yatırma amaçlı kullanıldığı belirlendi. Hesaplar üzerinde yapılan analizlerde, son 3 aylık dönemde şüpheli para hareketleri tespit edildi. Adres aramalarında suç unsuru kabul edilen çok sayıda dijital materyal ile başka kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyon ve yasal süreç:

Soruşturma kapsamında 12 Ekim tarihinde Ordu merkezli olmak üzere İstanbul, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası Ordu Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen dijital delillerin çözümlenmesinin süreci ilerleteceğini bildirdi. Yapılan operasyonun, bölgedeki yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalarda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ORDU ADLİYESİ&#039;NE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 7&#039;Sİ TUTUKLANARAK...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ORDU ADLİYESİ'NE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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