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ordu şehir hastanesinde trafik altyapı çalışmaları hız kazandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir hastanesine erişimi kolaylaştırmak için alt geçit, yol bağlantıları, otopark ve toplu taşıma düzenlemeleri yapıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Emre Koç

ordu şehir hastanesinde trafik altyapı çalışmaları hız kazandı

ordu şehir hastanesine ulaşım için alt geçit inşaatı sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bin 200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi'nin çevresinde ulaşım ve altyapı düzenlemelerini sürdürüyor. Hastane güzergâhında trafik akışını rahatlatmak amacıyla başlatılan alt geçit çalışmaları devam ediyor; yetkililer projenin erişilebilirliği artıracağını ve şehir merkezindeki yoğunluğu hafifleteceğini bildiriyor.

yol bağlantıları ve dere düzenlemesi:

Şehir merkezinden gelen trafik akışını rahatlatmak için 1356 ve 1358 sokak bağlantıları, yapımı süren alt geçit aracılığıyla hastane hattına bağlanıyor. Ayrıca Say Deresi üzerinde gerçekleştirilen U kanal imalatıyla dere akışı kontrol altına alınarak olası taşkın risklerinin azaltılması hedefleniyor.

toplu taşıma, durak ve otopark çalışmaları:

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak üzere toplu taşıma hatlarında düzenlemeler yapılıyor; hastaneye yönelik hatlar yeniden planlanırken çevreye açık ve kapalı duraklar yerleştiriliyor. Hastane otoparkı kapasitesi 4 bin araç seviyesine çıkarılıyor. Kazı, dolgu ve altyapı imalatlarının sürdüğü alanda eş zamanlı olarak perde duvar çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve altyapı yatırımlarının yanı sıra gelen vatandaşlara sosyal destek sunmaya devam ediyor; hastalara ve yakınlarına her gün sıcak çorba ikram ediliyor. Tamamlanan çalışmaların ardından hastaneye erişimde rahatlama ve altyapı güvenliğinde iyileşme bekleniyor.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ

ORDU ŞEHİR HASTANESİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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