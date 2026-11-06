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Ordu sokaklarının görünmez tehlikesi: rögarlardaki taş ve odun temizlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögar ve mazgallarda biriken taş, odun ve çeşitli atıkları temizleyerek aşırı yağışlarda su baskını riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ordu sokaklarının görünmez tehlikesi: rögarlardaki taş ve odun temizlendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi rögar temizliğini hızlandırdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde yürüttükleri rögar ve mazgal temizlik çalışmalarıyla, tahliye yollarını tıkayan unsurları ortadan kaldırdı. Yapılan müdahalelerle suyun sağlıklı akışı sağlanmaya çalışılıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Ekiplerin son çalışmasında rögar ve mazgallarda biriken taşlar, odun parçaları ve çeşitli atıklar temizlendi. Bu malzemeler, yağış anında su tahliyesini engelleyerek su baskını ve taşkın riskini artırabiliyordu.

Ekiplerin uyguladığı yöntemler:

Temizlik çalışmalarında iş makineleri aktif şekilde kullanılırken, personeller de dar rögar kapaklarından girerek manual müdahalede bulundu. Hem makine hem insan gücüyle yapılan temizlik, tıkanıklıkların kökten giderilmesini hedefliyor.

Belediye, bu çalışmalarla aşırı yağışlarda su baskını ve taşkınların önüne geçmek amacıyla altyapı güvenliğini artırmayı ve olası olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

TEMİZLİK ESNASINDA ÇIKARTILAN ATIKLAR

TEMİZLİK ESNASINDA ÇIKARTILAN ATIKLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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