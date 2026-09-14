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ordu’da 121 bin 557 öğrenciyle yeni eğitim dönemi başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı Ordu’da başladı; kent genelinde 572 okulda 6.684 derslikte 121.557 öğrenci ve 11.890 öğretmen yeni döneme başladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

ordu’da 121 bin 557 öğrenciyle yeni eğitim dönemi başladı

Ordu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılışı:

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Ordu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün itibarıyla resmen başladı. Kent genelinde eğitim veren 572 okulta öğrenciler sabah saatlerinden itibaren sınıflarındaki yerlerini aldı ve öğretim faaliyetleri başladı.

Okul sayıları, derslik ve öğrenci dağılımı:

İl genelinde toplam 6.684 derslikte eğitim öğretim yapılacak olup, bu dönemde sınıflarda toplam 121.557 öğrenci bulunacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim alacak öğrencilerin günlük programları doğrultusunda dersleri işlenecek.

Öğretmen kadrosu ve dönem takvimi:

Öğrencilerin eğitim süreçlerini yürütecek olan kadroda 11.890 öğretmen görev yapacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 birinci dönem bugün başladı ve planlandığı üzere 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Veliler ve eğitimciler yeni dönemde programlara uyum sağlarken, okullarda ders araç-gereçleri ve sınıf düzenlemeleriyle eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor. Kentteki eğitim-öğretim sürecinin ilk günleri, öğrencilerin okula dönüşüyle birlikte hareketli geçti.

ORDU’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 572 OKULDA 121 BİN 557 ÖĞRENCİ DERS...

ORDU’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 572 OKULDA 121 BİN 557 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPARKEN, YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE 11 BİN 890 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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