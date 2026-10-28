Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

çalışmanın kapsamı:

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları kapsamında Şenocak Mahallesi ile Topluca ve Gökemer Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan 4,5 kilometrelik güzergahtan 2 kilometrelik kısmın asfalt serimi tamamlandı. Kalan 2,5 kilometrelik bölümde ise çalışmaların, bölgedeki hava şartlarına göre etap etap sürdürüleceği bildirildi.

mahallenin tepkisi:

Şenocak Mahallesi Muhtarı Aydın Özcan, uzun yıllardır çözülemeyen yol sorununa ilişkin memnuniyetini ifade etti ve "Öncelikle değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yolumuz yıllardır bizlere sorun teşkil ediyordu. Arabalar zor gidiyordu. Şimdi ise aldığımız hizmet ile yolumuz asfalt oluyor. Mahalleli olarak bu hizmetten çok memnun kaldık" sözleriyle süreci değerlendirdi.

Mahalle sakinleri de 25 yıldır bekledikleri hizmetin başlamasından dolayı yetkililere teşekkür etti. Tamamlanan asfalt çalışmasının, günlük ulaşımı kolaylaştırması, araç hasarlarını azaltması ve acil durum erişimini iyileştirmesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri kalan kesimin tamamlanmasının hava koşullarına bağlı olduğunu belirterek, bölgenin ulaşım altyapısının etap etap güçlendirileceğini açıkladı. Yerel ulaşımın güvenli ve konforlu hale gelmesi, mahalle yaşamında doğrudan olumlu etkiler yaratacak.

KALAN 2,5 KİLOMETRELİK BÖLÜMDE İSE HAVA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ PLANLANIYOR.