Ordu'da 7,5 yılda ulaşım ağı baştan sona yenilendi

ordu'da ulaşım yatırımları:

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde 2019 yılından bu yana il genelinde kapsamlı yol çalışmaları yürütüyor. Belediye ekipleri, zorlu coğrafi koşullara rağmen mahalle ve grup yollarında öncelikli olmak üzere ulaşım altyapısını güçlendirmek için sahada kesintisiz çalışma yaptı.

çalışmanın boyutu ve uygulamalar:

Geçen 7,5 yıllık süreçte yapılan müdahaleler sonucu toplam 2 bin 860 kilometrelik yol yapım ve yenileme çalışması tamamlandı. Projelerde sıcak asfalt, emülsiyon asfalt ve beton yol uygulamaları kullanılarak farklı zemin ve iklim koşullarına uygun çözümler hayata geçirildi.

ulaşımda sağlanan değişim ve hedefler:

Çalışmalar, ilçe merkezlerinden kırsal mahallelere kadar uzanan ulaşım ağında belirgin iyileşmeler sağladı. Özellikle mahalle ve grup yollarında yapılan yenilemelerle trafikte güvenlik ve konfor artırıldı; amaç, uzun vadede bakım ve dayanıklılık odaklı yatırımlarla ulaşım sorunlarını kökten çözmek olarak belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER