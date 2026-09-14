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Ordu'da ağır tonaj trafiğine alternatif sunan sıcak asfalt çalışması

Altınordu Eskipazar Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışması, Kabadüz ve Ulubey yönlerinden gelen araçlara, ağır tonajlılar için konforlu alternatif sunuyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da ağır tonaj trafiğine alternatif sunan sıcak asfalt çalışması

Ordu'da sıcak asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi Akgül Küme Evler yolu üzerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmasıyla, Kabadüz ve Ulubey yönlerinden şehir merkezine, otogar ve çevre yoluna erişim sağlayan alternatif güzergahın konforu ve güvenliği yükseltildi.

Çalışmanın kapsadığı güzergahlar:

Yol, Civil Deresi kenarından ilerleyerek Hatipli, Yıldızlı, Alembey ve Bayadı Mahalleleri ile Kurul Kalesi'ne ulaşımı sağlıyor. Bu bağlamda hem yerel ulaşım hem de ilçeler arası bağlantılar güçlendirildi; güzergah, şehir merkezine bağlanan önemli bir alternatif koridor oldu.

Trafiğe etkisi ve hedefler:

Güzergah, Kabadüz, Ulubey ve üst ilçelerden gelen özellikle ağır tonajlı araçlar tarafından tercih ediliyor. Samsun ve Giresun istikametinden Ulubey yönüne ilerleyen ağır taşıtların, kent merkezindeki rampalı güzergahlar yerine bu yolu kullanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Sıcak asfalt uygulamasıyla yol yüzeyi iyileştirilirken, yolun ulaşım konforu ve güvenliği ön plana çıkarıldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ana ulaşım akslarındaki araç yoğunluğunun rahatlatılması ve yerel ulaşımın daha akıcı bir hale gelmesi amaçlanıyor; bu sayede hem sürücülerin hem de bölge sakinlerinin günlük ulaşım deneyimi iyileştirilecek.

ORDU’DA SÜRDÜRÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIYLA, KABADÜZ VE ULUBEY YÖNLERİNDEN ŞEHİR MERKEZİNE...

ORDU’DA SÜRDÜRÜLEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIYLA, KABADÜZ VE ULUBEY YÖNLERİNDEN ŞEHİR MERKEZİNE, OTOGAR VE ÇEVRE YOLUNA ULAŞIM SAĞLAYAN ALTERNATİF GÜZERGAHLARIN ULAŞIM KONFORU ARTIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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