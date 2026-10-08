Ordu'da bir evin biriktirdiği atıklar 20 kamyonla temizlendi

olayın tespiti:

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı, ev ve bahçede uzun süre biriken çok sayıda çöp ve atık malzeme olduğu tespit edildi.

müdahale ve tahliye:

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak zabıta ve polis eşliğinde temizlik çalışması başlatıldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve temizlik personelinin katıldığı çalışmada, atıkların tahliyesi ekipler tarafından koordineli şekilde yürütüldü. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda evin içi ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

son durum ve dezenfeksiyon:

Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ekipler evde dezenfeksiyon işlemi uyguladı ve mekan ilaçlandı. Tahliye ve temizleme çalışmasının tamamlanmasıyla mahallede şikâyet konusu olan kötü koku ortadan kaldırıldı.

Çalışma, belediye ekipleri, zabıta ve emniyet birimlerinin eşgüdümlü müdahalesiyle sonuçlanırken, benzer durumların önlenmesi için çevresel hijyenin sürekliliği ve komşuların duyarlılığı vurgulandı. Olay, yaşanan yerel sağlık ve yaşam kalitesi sorunlarına hızlı müdahalenin önemini gösterdi.

ÇÖPLERİN KAMYONLARA YÜKLENMESİ