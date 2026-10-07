Ordu'da bir haftada 26 şüpheliye yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Ordu jandarma komandoları ve ilgili birimler, son 1 haftada uyuşturucu suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda toplam 26 operasyonda 26 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Operasyonların adres odaklı aramalar ve şüpheli sorgulamaları şeklinde yürütüldüğü bildirildi.

suçlamalar ve adli süreç:

Operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan; 23 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğer 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 100 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza hapı ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma belgeleri ve emareler adli süreç için kayıt altına alındı.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının planlı ve kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN BAZI UYUŞTURUCU MADDELER