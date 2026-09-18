Ordu'da gaziler mehteran ve yürüyüşle anıldı

Ordu’da anma programı başladı:

Ordu'da 19 Eylül Gaziler Günü, 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz' temalı etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Gün, şehir merkezinde düzenlenen yürüyüş ve mehteran gösterisiyle ivme kazandı.

yürüyüş ve mehteran gösterisi:

Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nden başlayan kortej, katılımcıların yoğun ilgisiyle Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri, programın kültürel ayağını oluşturdu ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

vali ve protokolün ziyaretleri:

Etkinlik kapsamında Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, ildeki gazi derneklerini ziyaret ederek gazilerle görüştü. Programa Garnizon Komutanı Sağ. Albay İzzet Açık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek ile dernek başkanları katıldı.

Gün, gaziler onuruna verilen öğle yemeğiyle sona erdi; katılımcılar ve protokol üyeleri anma programında bir araya gelerek günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

GAZİLER VE PROTOKOL ÜYELERİ