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Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde gece saatlerinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü B.K. ile A.T. ve M.Y. hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan üç kişi yaşamını yitirdi. Olay, araçtakilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı.

kaza yeri ve müdahale:

İhbarı alan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada, 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı tespit edildi.

soruşturma ve işlemler:

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üç kişinin cenazesi Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile soruşturma işlemlerine devam ediliyor.

ORDU’NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ...

ORDU’NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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