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ordu’da hafta boyunca süren trafik denetimlerinin bilançosu

Ordu'da bir haftada trafik ekipleri 19.342 aracı kontrol etti; 3.355 sürücüye işlem yapıldı, 57 araç men edildi ve 67 sürücünün ehliyeti geri alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

ordu’da hafta boyunca süren trafik denetimlerinin bilançosu

ordu'da denetimlerin genel sonucu:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından son bir haftada yürütülen trafik uygulamalarında 19.342 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerin amacı, il genelinde meydana gelen trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak olarak açıklandı.

kazalar ve yaralanmalar:

Kurum verilerine göre aynı dönemde il sınırları içinde 67 yaralanmalı trafik kazası kaydedildi ve bu kazalarda 64 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, özellikle hız ve dikkatsizlik kaynaklı kazaların azaltılmasına yönelik kontrollere ağırlık verildiğini belirtti.

uygulanan cezalar ve işlemler:

Denetimler kapsamında sürücülere yönelik çok sayıda ihlal tespit edilerek işlem yapıldı. En sık karşılaşılan cezai işlemler arasında 1.111 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 306 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 164 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem uygulandı. Buna ek olarak 55 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 63 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 44 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 81 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 112 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 35 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ceza kesildi.

Toplamda 3.355 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 57 araç trafikten men edildi ve 67 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin belirli noktalarda ve kritik saat dilimlerinde yoğunlaştırılarak sürdürüleceğini duyurdu.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 19 BİN 342 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 19 BİN 342 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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