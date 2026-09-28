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Ordu'da her gün bin kişiye sıcak yemek hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi aşevinde günlük hazırlanan hijyenik sıcak yemekler, 19 ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık bin kişinin evine ücretsiz ulaştırılıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu'da her gün bin kişiye sıcak yemek hizmeti

Ordu'da günlük sıcak yemek hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, her gün 19 ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık bin kişiye ücretsiz ulaştırılıyor.

hizmetin kapsamı:

Hizmet özellikle yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yöneliktir. Aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler günlük olarak paketleniyor ve ekipler tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

dağıtım ve toplumsal etkisi:

Ekipler, hazırlanan sıcak yemekleri doğrudan faydalanıcıların evine götürerek tek başına yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların yaşamına doğrudan destek sağlıyor. 19 ilçede sürdürülen çalışmalarla hizmetin erişilebilirliği ve etkinliği artırılıyor.

AŞEVİNDE HİJYENİK KOŞULLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER, GÜNLÜK OLARAK PAKETLENEREK EKİPLER TARAFINDAN...

AŞEVİNDE HİJYENİK KOŞULLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER, GÜNLÜK OLARAK PAKETLENEREK EKİPLER TARAFINDAN VATANDAŞLARIN EVLERİNE GÖTÜRÜLÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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