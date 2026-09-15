Ordu'da hız ve kural ihlallerine karşı yoğun denetim: 17 bin araca bakıldı

Ordu'da trafik denetimleri sürüyor:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, son bir haftada yoğun bir saha uygulaması gerçekleştirerek 17 bin 8 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler, trafik kazalarını azaltmaya yönelik tedbirlerin sıkılaştırılması amacıyla planlandı ve uygulandı.

Kazalar ve öncelikli risk alanları:

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde geçtiğimiz hafta 52 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 65 kişi yaralandı. Ekipler, özellikle hız, hatalı şerit değişikliği ve kırmızı ışık ihlalleri gibi trafik güvenliğini doğrudan etkileyen davranışlara yoğunlaştı.

uygulanan cezai işlemler ve tespitler:

Denetimler kapsamında çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Yetkililer 54 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 49 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem uyguladı. Hız sınırlarını aşmaktan 595 sürücüye ceza kesildi; seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan 128, emniyet kemeri kullanmamaktan 317, motosiklet kaskı kullanmamaktan 120 sürücüye yaptırım uygulandı. Ayrıca yüksek sesle müzik dinlemekten 54 sürücüye işlem yapıldı.

denetim sonuçları ve devam eden çalışmalar:

Ekiplerin kapsamlı denetimleri sonucunda toplam 2 bin 710 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 46 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ve trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 17 BİN 8 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.