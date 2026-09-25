Ordu’da İran bağlantılı uyuşturucu operasyonunda dört kişi tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarî çalışma sonucunda, İran kaynaklı uyuşturucu sevkiyatı şüphesiyle gözaltına alınan dört yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Operasyon, şüphelilerin teslim aldığı bir el çantası ve üzerlerinde yapılan aramada ele geçirilen maddeler üzerine şekillendi.

Operasyonun seyri:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ordu'ya uyuşturucu getirilebileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda İran uyruklu iki kadın takibe alındı. Ekipler, kadınların Tacikistan ve Afganistan uyruklu iki kişiyle buluştuğunu ve bir el çantası teslimi gerçekleştirdiklerini tespit ederek dört kişiyi aynı anda yakaladı.

Ele geçirilen madde ve hukuki süreç:

Şüphelilerin üzerinde ve teslim alınan el çantasında yapılan aramada 115 parça halinde toplam 820 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Sağlanan deliller doğrultusunda çıkarıldıkları mahkemece dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu operasyon, sınır ötesi kaynaklı sevkiyat şüphelerine dönük istihbarat odaklı müdahalelerin ve ekip koordinasyonunun önemini gösteriyor. Yakalanan miktar ve parça düzeni, soruşturmanın adımları ve delillerin toplanması sürecinde emniyet birimlerinin hızlı eşgüdümünün belirleyici olduğunu ortaya koydu.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER