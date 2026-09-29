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Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulundu

Altınordu'dan balık tutmak için açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'ın kayığı kıyıya vurdu; ekiplerin araması sonucu cesedi Perşembe açıklarında bulundu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 01:15

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 01:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu’da kayığı kıyıya vurulan amatör balıkçının cesedi Perşembe açıklarında bulundu

olay ve keşfin detayları:

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçı Barınağından balık tutmak amacıyla denize açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'a ait kayık, bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi kıyısında çalışır halde kıyıya vurmuş halde bulundu. Kayığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

arama çalışmalarının seyri:

İhbar sonrası bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Arslan'ın akşam saatlerinde kayıkla denize açıldığı ve kendisinden haber alınamadığı; cep telefonuna da ulaşılamadığı belirlendi. Ekipler havadan termal kameralı dron, karadan ve denizden arama başlattı. Bölgede bulunan balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmalarına destek verdi.

cesedin bulunması ve son işlemler:

Yapılan arama çalışmalarında Özen Arslan'ın cansız bedeni, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bulundu. Arslan'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Kumbaşı Balıkçı Barınağı'na getirildi, ardından cenaze aracıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayı öğrenen bölge balıkçılarından Fatih Aydemir yaşananları şöyle anlattı: "Kendisi olta balıkçılığı yapan bir ağabeyimizdi. Saat 17.00 sıralarında denize açılırken selamlaştık. Sonrasında kayığının kıyıya vurduğunu, kendisinin suya düştüğünü duyduk ve üzüldük. Cenazesi bulundu."

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri başlatıldı. Resmi kurumlar, kayığın kıyıya vurma nedeni ve olayın gelişimine ilişkin tüm ayrıntıları tespit etmek üzere değerlendirmelerini sürdürüyor.

ÖZEN ARSLAN&#039;A AİT KAYIK

ÖZEN ARSLAN'A AİT KAYIK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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