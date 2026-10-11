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Ordu'da motor sesi: OtoFest 2026'da otomobil tutkunları buluştu

Ünye Sahilköy'de düzenlenen OtoFest 2026'da farklı şehirlerden otomobil tutkunları buluştu; drift gösterileri ilgi çekti, drift parkı çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ordu'da motor sesi: OtoFest 2026'da otomobil tutkunları buluştu

Ünye sahilköy mevkii'nde buluşma:

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen OtoFest 2026, Ünye Sahilköy Mevkii'nde farklı şehirlerden gelen otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi.

Festivalde sergi ve gösteriler:

Festival alanında birbirinden farklı ve dikkat çekici otomobiller sergilendi; katılımcılar araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Programa katılanlar için düzenlenen drift gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinlik ücretsiz ve halka açıktı, bu sayede hem yerel hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yerel yönetimin açıklamaları:

Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, farklı şehirlerden gelen otomobil tutkunlarını Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Baş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yapımı sözü verilen drift park alanındaki çalışmaların devam ettiğini ve alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını ifade etti.

Festivalin sonu ve katılım:

Çeşitli etkinliklerle devam eden OtoFest 2026, otomobil meraklılarının yoğun katılımıyla sona erdi. Organizasyon, sergiler ve gösterilerin yanı sıra katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve dayanışma imkânı da sundu.

DRİFT GÖSTERİLERİ

DRİFT GÖSTERİLERİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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