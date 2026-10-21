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Ordu'da petekli ve çiçek balı öne çıktı: 2026 üretimi yaklaşık 17 bin ton

Ordu, 600 bin kovan ve 3 bin 500 kayıtlı arıcıyla 2026 sezonunda yaklaşık 17 bin ton bal üretti; çiçek ve petekli bal üretimi ağırlıkta kaldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ordu'da petekli ve çiçek balı öne çıktı: 2026 üretimi yaklaşık 17 bin ton

Ordu'da 2026 bal sezonu üretimi ve genel görünüm

Türkiye'nin en çok bal üreten ili Ordu'da 2026 hasat sezonunda üretim yaklaşık 17 bin ton olarak gerçekleşti. İlde kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 arıcı ve 600 bin kovan varlığı bulunuyor; bal üretiminden geçimini sağlayan aile sayısı yaklaşık 10 bin olarak bildirildi. Gezgin arıcıların da katkısıyla üretimin büyük kısmını çiçek balı ve petekli bal oluşturdu.

üretim dağılımı ve rekolte değişimleri:

Bu yıl üretim altyapısının güçlü olmasına karşın bazı türlerde verim düşüşü yaşandı. Özellikle yağışların etkisiyle kestane, akasya ve orman gülü balında rekolte ciddi oranda azaldı. Buna karşılık çiçek balı ve petekli bal üretimi sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre iyi seviyelerde seyretti. Üretilen balların bir bölümü doğrudan pazarlandığı gibi, önemli bir kısmı depolara kaldırıldı.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi sezonu değerlendirirken üretim miktarının genel olarak geçen yıla yakın olduğunu belirtti. Çiftçi, sezon başında yaşanan sıkıntılara rağmen toplam rekoltenin geçen yılki üretim seviyesini yakaladığını ifade etti ve üreticilerin yüzde 70'inin petekli bal üreticisi olduğuna dikkat çekti.

sonbahar hazırlıkları ve arıcı uyarıları:

Hasat tamamlandıktan sonra arıcıların kışlatma bölgelerine geçeceği belirtildi. Akın Çiftçi sonbahar bakımının önemine vurgu yaparak arıların yeni sezona sağlıklı hazırlanabilmesi için hastalıklara karşı mutlaka ilaçlama yapılması gerektiğini söyledi. Çiftçi, sonbahar bakımlarının iyi yapılmasının arıların kışı atlatmasında belirleyici olduğunu ve arıcıların bu süreci titizlikle yürütmelerini temenni etti.

Ordu'da 2026 sezonu üretimi, bölgenin yaygın kovan varlığı ve gezgin arıcıların hareketliliği sayesinde Türkiye iç pazarına ve depolara aktarılmaya devam ediyor. Sektörün gelecek sezon için hazırlıkları ise kışlatma ve bakım süreçlerinin tamamlanmasıyla başlayacak.

Ordu’da 17 bin ton bal üretildi

Ordu’da 17 bin ton bal üretildi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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