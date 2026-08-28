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ordu'da rüzgara bağlı yüksek dalga nedeniyle üç gün denize girme yasağı

Ordu'da rüzgar kaynaklı yüksek dalga ve rip akıntısı beklentisi dolayısıyla 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde denize girme yasağı ilan edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Aslı Han

ordu'da rüzgara bağlı yüksek dalga nedeniyle üç gün denize girme yasağı

ordu'da üç günlük denize girme yasağı ilan edildi

Ordu Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde denize girme yasağının uygulandığını açıkladı. Yasak, olası suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla alındı.

neden yasak getirildi:

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

karar ve yetkili açıklaması:

Ordu Valiliği açıklamasında, alınan meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günleri il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

ORDU SAHİL

ORDU SAHİL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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