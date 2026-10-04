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Ordu'da sabah sessizliğini bozan sınav: KPSS ön lisans adayları 130 dakikalık maratona başladı

Ordu'da KPSS ön lisans oturumu 10.15'te başladı. Adaylar 120 soruyu 130 dakikada çözecek; görevliler arama yaptı, aileler sınav merkezleri önünde bekliyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ordu'da sabah sessizliğini bozan sınav: KPSS ön lisans adayları 130 dakikalık maratona başladı

Ordu'da KPSS ön lisans oturumu başladı

Ordu'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ön lisans oturumu planlandığı saatte başladı. Sınava giren adaylar, sabah saatlerinde sınav merkezlerinin önünde toplanarak görevlilerce içeri alındı.

sınav öncesi uygulamalar:

Sınav başlamadan önce adaylar, görevliler tarafından arandıktan sonra salonlara yerleştirildi. Bazı adayların aileleri ise sınav merkezlerinin önünde heyecanla bekledi.

süre ve çıkış bilgileri:

Oturum 10.15 itibarıyla başladı; adaylara toplam 120 soru soruluyor ve sınav süresi 130 dakika olarak belirlendi. Buna göre katılımcılar salonlardan 12.25'te çıkabilecek.

Ordu'daki oturum, açıklanan program çerçevesinde devam ederken adaylar sınav süresince sorulara odaklandı ve sınav merkezlerinde düzen sağlandı.

ORDU’DA, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NIN (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI.

ORDU’DA, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NIN (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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