Ordu'da sahilde buluşma: OtoFest 2026'da drift ve sergi coşkusu

OtoFest 2026'da programın özeti:

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen OtoFest 2026, sahil boyunca kurulan alanda otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, Ünye Sahilköy Mevkii'nde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Drift gösterileri:

Festival kapsamında sahnelenen drift gösterileri, izleyicilere yüksek tempolu ve görsel açıdan etkileyici anlar sundu. Farklı şehirlerden gelen sürücüler, hazırlanan parkurda yeteneklerini sergiledi; gösteriler festivalin en fazla ilgi çeken bölümlerinden biri oldu.

Sergi ve katılımcı deneyimi:

Etkinlikte birbirinden farklı ve dikkat çekici otomobiller sergilendi. Otomobil meraklıları araçları yakından inceleme, sahipleriyle sohbet etme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu. Festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuldu.

Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, farklı şehirlerden gelen otomobil tutkunlarını Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Baş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yapımı sözü verilen drift park alanındaki çalışmaların devam ettiğini ve alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen OtoFest 2026, düzenlenen gösteriler ve sergilerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, çeşitli aktiviteler ve yoğun katılımla sona erdi.

Otomobil tutkunları Ordu’da buluştu