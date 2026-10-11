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Ordu'da sahilde buluşma: OtoFest 2026'da drift ve sergi coşkusu

Ünye Sahilköy Mevkii'nde düzenlenen OtoFest 2026'da farklı şehirlerden otomobil tutkunları ücretsiz sergi ve heyecanlı drift gösterileriyle bir araya geldi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu'da sahilde buluşma: OtoFest 2026'da drift ve sergi coşkusu

OtoFest 2026'da programın özeti:

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen OtoFest 2026, sahil boyunca kurulan alanda otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, Ünye Sahilköy Mevkii'nde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlendi.

Drift gösterileri:

Festival kapsamında sahnelenen drift gösterileri, izleyicilere yüksek tempolu ve görsel açıdan etkileyici anlar sundu. Farklı şehirlerden gelen sürücüler, hazırlanan parkurda yeteneklerini sergiledi; gösteriler festivalin en fazla ilgi çeken bölümlerinden biri oldu.

Sergi ve katılımcı deneyimi:

Etkinlikte birbirinden farklı ve dikkat çekici otomobiller sergilendi. Otomobil meraklıları araçları yakından inceleme, sahipleriyle sohbet etme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu. Festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuldu.

Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, farklı şehirlerden gelen otomobil tutkunlarını Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Baş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından yapımı sözü verilen drift park alanındaki çalışmaların devam ettiğini ve alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen OtoFest 2026, düzenlenen gösteriler ve sergilerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, çeşitli aktiviteler ve yoğun katılımla sona erdi.

Otomobil tutkunları Ordu’da buluştu

Otomobil tutkunları Ordu’da buluştu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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