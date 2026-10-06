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Ordu'da somon ve levrek üretiminde kapsamlı saha denetimi

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türk somonu ve levrek üretiminin ihracat ve iç pazar için kalite ile sağlık şartlarını denetliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da somon ve levrek üretiminde kapsamlı saha denetimi

ordu'da su ürünleri tesisleri düzenli denetimlerden geçiyor:

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin hedefi, hem iç piyasaya sunulan hem de başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihraç edilen ürünlerin sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygun şekilde üretilmesini sağlamaktır.

denetim kapsamı ve amaç:

İncelemeler; üretim süreçleri, hasat öncesi kontroller, yem ve sağlık uygulamaları ile sevkiyata hazırlanan balıkların uygunluğunu kapsıyor. Yetkililer, Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek üretiminin hem ulusal pazara hem de ihracat kanallarına uygun kalitede kalmasının önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, 2025 yılına ilişkin olarak elde edilen yaklaşık 28 milyon euroluk döviz geliri üretimin ekonomik boyutunu gösteriyor.

saha uygulamaları ve gözlemler:

Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde yürütülen üretim faaliyetlerinde ekipler, üretim süreçlerini ve hasat edilecek balıkları yerinde kontrol etti. Denetimlerde, balıkların sağlık durumu, büyüme koşulları ve mevzuata uygun bakım uygulamaları değerlendirildi. Yetkililer, iç piyasaya sunulan ve ihracata gönderilecek partilerin standartlara uygunluğunu sağlamak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

ORDU&#039;DA BALIK ÜRETİMİ YAPILAN KAFESLER

ORDU'DA BALIK ÜRETİMİ YAPILAN KAFESLER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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