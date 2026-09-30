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Ordu'da trafik denetimleri yoğunlaştı: bir haftada 17 bin 808 araç kontrol edildi

Ordu Emniyet Müdürlüğü, bir haftada 17 bin 808 aracı denetledi; 2 bin 782 sürücüye işlem uygulandı. Hız, kemer ve kırmızı ışık ihlalleri öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da trafik denetimleri yoğunlaştı: bir haftada 17 bin 808 araç kontrol edildi

denetimlerin kapsamı:

Ordu’da trafik ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 808 araç ve sürücü kontrol edildi. Aynı dönemde il genelinde sorumluluk bölgesinde 43 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 52 kişi yaralandı.

başlıca ihlaller ve uygulanan cezalar:

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler kapsamında ekiplerce çeşitli ihlaller tespit edildi. Buna göre 47 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 37 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 35 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 98 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı. Ayrıca 832 sürücü hız sınırını aşmaktan, 79 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 337 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 90 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan ve 31 sürücü yüksek sesle müzik dinlemekten işlem gördü.

yaptırımlar ve takip:

Diğer denetimlerle birlikte toplamda 17 bin 808 araç kontrol edilirken, 2 bin 782 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Denetimler sonucu 40 araç trafikten men edildi ve 47 sürücü belgesi geri alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin kazaları azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 17 BİN 808 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 17 BİN 808 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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