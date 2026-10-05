Ordu'da trafikte önleme seferberliği: 7 günde 18 binin üzerinde araç denetlendi

denetimlerin genel bilançosu:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, son bir haftada il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 18 bin 68 araç ve sürücüsü incelendi. Aynı dönemde sorumluluk bölgesinde 43 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 51 kişi yaralandı.

ihlaller ve uygulanan cezai işlemler:

Denetimler, kazaları azaltma hedefiyle hızlandı; ekipler çeşitli kural ihlallerini tespit ederek cezai işlem uyguladı. Kayıtlara geçen başlıca yaptırımlar arasında şu sayılar yer aldı:

55 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten işlem uygulandı.

145 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 844 sürücü hız sınırlarını aşmaktan, 57 sürücü seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan cezalandırıldı.

243 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 94 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan, 19 sürücü yüksek sesle müzik dinlemekten ve 1 sürücü drift suçundan işlem gördü.

yapılan diğer işlemler ve denetimlerin süreci:

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 927 sürücüye çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 61 araç trafikten men edildi ve 55 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin trafik güvenliğini artırma amaçlı sürdürüleceğini belirtti ve sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.

ORDU’DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 18 BİN 68 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.