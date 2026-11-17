Ordu'da narko operasyonu sonuçları
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddelere el koydu.
ele geçirilen madde miktarı:
Operasyonlarda toplam bin 358 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yetkililer, maddelerin farklı türlerde olduğunu ancak türlere ilişkin detayların tercih edilen soruşturma süreçleri nedeniyle paylaşılmadığını belirtti.
tutuklamalar ve adli süreç:
Uyuşturucularla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
Operasyonlar, Ordu genelinde sürdürülen narko-suçlarla mücadele faaliyetlerinin bir parçası olarak planlı ve koordineli şekilde yürütüldü; yetkililer benzer çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
ORDU'DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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