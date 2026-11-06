Ordu'da yağışa karşı seferberlik: ekipler hazır bekletiliyor

hazırlık çalışmaları:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan ve ilerleyen günlerde de sürmesi beklenen sağanaklara karşı kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Kent içindeki yağmur suyu ızgaraları, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında birikmiş yaprak, çamur, taş ve diğer atıklar temizlendi. Ekipler, su akışını engelleyebilecek engelleri kaldırarak olası su baskını ve taşkın risklerini azaltmaya çalıştı.

saha koordinasyonu ve teyakkuz:

Çalışmalar, Ordu Valiliği tarafından iletilen meteorolojik uyarılar doğrultusunda yoğunlaştırıldı. Belediye, olası olumsuzluklara müdahale edebilmek için araç ve iş makinelerini hazır bekletiyor; ilgili birimler anlık meteorolojik gelişmeleri takip ederek koordineli görev yapıyor. Taşkın riski bulunan noktalarda kontroller düzenli olarak yapılırken, vatandaşların olası tehlikelere karşı bilgilendirilmesi için iletişim kanalları açık tutuluyor.

Belediye yetkilileri, yürütülen bakım ve temizlik çalışmalarının önleyici tedbir kapsamında yapıldığını, meteorolojik seyrin değişmesi durumunda ekiplerin hazır kalarak müdahale edeceğini bildirdi.

MAZGAL TEMİZLEME