Ordu'nun 1.200 yataklı şehir hastanesi hasta kabulüne başladı

Ordu şehir hastanesi hasta kabulüne başladı

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içinde tamamlanan yeni şehir hastanesi, 1.200 yatak kapasitesiyle bölge sağlık hizmetlerine dahil edildi. Bugün itibarıyla hasta kabulüne başlayan kompleks, hem yatak sayısı hem de donanımıyla Ordu ve çevre illere hizmet verecek şekilde planlandı.

tesis özellikleri:

Sağlık kompleksinde 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik yer alıyor. Ayrıca hastanede tüp bebek merkezi, helikopter pisti ve kreş bulunuyor; vatandaşların kullanımına sunulacak kapalı otoparkın kapasitesi ise 2 binden fazla araç olarak açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Çelenk tarafından yapılan sunumda, kuruluşta ayrıca 13 doğum salonu, 2 suda doğum ünitesi ve 55 kemoterapi ünitesi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

protokol ziyareti ve değerlendirmeler:

Hastane inşaatı ve kurumlar arası koordinasyon sürecini yakından takip eden Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk muayeneyi de protokol üyeleri gerçekleştirdi; Vali Erol ilk hasta kaydını yaptırdı.

Vali Muammer Erol, 19 Eylül'ün Ordu açısından anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "19 Eylül Ordu için önemli bir gün, Atatürk’ün şehre ayak bastığı gün ve ne mutlu ki biz 2026 yılında şehrimizin özlemle beklediği, hakikaten altyapı hizmetlerinin tamamlandığını da işaret eden imrenilecek güzellikte, insanların her şeyi yaşayarak göreceği bir hastanenin hizmete başlamasına tanıklık ediyoruz. Açılışını inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yapacağız" dedi.

Vali Erol ayrıca hizmetlerin aksamadan sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve süreci perçinlemek amacıyla "böyle bir fırsatı kaçırmayalım, ilk hasta biz olalım" sözleriyle protokolün bir araya gelmesinin anlamına işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise tesisin öncesinde bir fındık bahçesi olan alandan ortaya çıkan yapının devletin imkanlarını gösterdiğini belirtti. Başkan Güler, hastanenin üniversite bünyesinde bulunmasının isabetli bir karar olduğunu ve tesisin yalnızca sağlık hizmeti vermekle kalmayıp aynı zamanda bir bilim merkezi olacağını ifade etti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, hasta kabulünün başlamasının üniversite için gurur verici olduğunu söyleyerek, şehir hastanesinin hem sağlık hizmetlerinde entegrasyonu hem de sağlık alanında bilimsel ve akademik çalışmalara öncülük etmesi beklentisini paylaştı.

Resmi açılışın ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hastanenin hasta kabulüne başlamasıyla bölgedeki sağlık hizmet sunumu ve akademik iş birliğinin yeni bir döneme girmesi hedefleniyor.

Ordu Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı: İlk hastalar protokol üyeleri