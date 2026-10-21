Ordu'nun bal sezonu: 600 bin kovanla 17 bin ton üretim ve iklimin etkisi

Ordu'da 2026 bal sezonu ve genel tablo

Türkiye'nin en çok bal üreten ili konumundaki Ordu'da 2026 hasat sezonu tamamlandı. İl genelinde 600 bin kovan varlığı, 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin ailenin sektörden geçimini sağlaması, üretimin bölgesel ekonomi açısından önemini ortaya koyuyor. Gezgin arıcıların farklı bölgeleri dolaşarak yürüttükleri çalışmalar sayesinde bu yıl toplam üretim yaklaşık 17 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

ürün dağılımı ve rekolte farklılıkları:

Üretimin büyük bölümünü çiçek balı ve petekli bal oluştururken, yıl içinde görülen iklim değişiklikleri ve yağışlar bazı türlerin verimini olumsuz etkiledi. Özellikle kestane, akasya ve orman gülü balı bölgelerinde rekolte ciddi oranda düştü. Buna karşın çiçek balı ve petekli bal üretimi genel olarak iyi bir sezon geçirdi; Ordu'da arıcıların yaklaşık %70'i petekli bal üreticisi konumunda.

pazarlama, depolama ve sezon sonu hazırlıkları:

Üretilen balların bir kısmı iç piyasa ve ihracat için pazarlanırken, önemli bir kısmı da kalite ve talep koşullarına göre depolara kaldırıldı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, sezon değerlendirmesinde üretim miktarının geçen yıla yakın olduğunu belirterek, bazı arıcıların halen yaylada olduğunu ve kışlatma bölgesine bu ay sonuna doğru geçeceklerini söyledi.

Çiftçi, arıcılar için sonbahar bakımının önemine dikkat çekti: "Bundan sonraki süreçte arıcılarımız kışlatma bölgelerine geçecekler. Arıcılarımızın hastalıklara karşı mutlaka ilaçlama yapmaları gerekir. Sonbahar bakımları ne kadar iyi yapılırsa arılar yeni sezona o kadar sağlıklı çıkarlar." uyarısında bulundu. Bu dönemde alınacak önlemler, gelecek sezonun verimini doğrudan etkileyecek.

Özetle Ordu'da 2026 sezonu üretim miktarıyla dikkat çekerken, türler arasındaki rekolte farkları ve iklimin etkisi arıcılık stratejilerinde uyum ve hazırlığın önemini yeniden vurguladı.

ORDU ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI AKIN ÇİFTÇİ