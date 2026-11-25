Ordu'da 7,5 yılda kapsamlı yol altyapı çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler döneminde 2019'dan bu yana ulaşım altyapısını güçlendirme odaklı projeler yürüttü. Belediye ekipleri, 19 ilçede sorumluluk alanındaki mahalle ve grup yollarında yürüttükleri çalışmalarla kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine erişimi iyileştirdi ve toplam 18 milyar TL yatırım karşılığında 2 bin 900 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

çalışma alanları ve sayıların dağılımı:

Yol yatırımları kapsamında 100 kilometre yeni yol açıldı; 12 bin 800 kilometre stabilize yol, 22 bin kilometre hendek temizliği ve 217 bin metreküp taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 17 bin 250 metre menfez çalışması, 1 bin 50 kilometre yol genişletme ve 33 bin kilometre reglaj çalışması yaptı.

onarım, altyapı hatları ve devam eden işler:

Yollarda toplam 465 bin ton asfalt onarımı yapılırken, 200 bin metre yağmur suyu hattı ve 333 bin metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Yetkililer, projelerin 19 ilçede kesintisiz devam ettiğini ve çalışmaların ulaşım konforu ve güvenliğini artırmayı hedeflediğini bildiriyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER