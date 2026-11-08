Ordu'nun yaylaları kışa döndü: Çambaşı beyaza büründü

Kabadüz Çambaşı Yaylası beyaza büründü:

Ordu'nun yüksek kesimlerinde gece boyunca etkili olan yağış, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylasında beyaz bir örtü oluşturdu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaylada kış manzaraları ortaya çıkarken, bölge doğal görünümünü kışa hazırlamış görüntüsü verdi. Yer yer etkisini artıran kar yağışı, yayla yollarında beyaz zeminin oluşmasına yol açtı.

Yüksek kesimlerde kar, sahilde soğuk ve yağmur:

Ordu genelinde yüksek rakımlı Mevsimsel değişim sonucu Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan gibi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti. Yaylalarda bulunan besicilerin dönüş hazırlığında olduğu ve araç trafiğinin zaman zaman yavaşladığı gözlendi. Öte yandan sahil kesimlerinde yağmur etkili olurken, sıcaklıklar 6 dereceye kadar düştü ve hissedilir bir soğuma kaydedildi.

Belediye ve jandarma ekipleri, yüksek kesimlerdeki ulaşım risklerine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde sürüşe dikkat etmeleri, zincir ve kış lastiği gibi önlemleri almaları konusunda bilgilendiriyor. Kar yağışının, bölgedeki doğa ve tarımsal faaliyetler üzerinde kısa süreli etkileri olabileceği belirtiliyor.

KABADÜZ İLÇESİNDEKİ ÇAMBAŞI YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.