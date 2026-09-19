Ordu'nun yeni şehir hastanesi hizmete girdi: protokol ilk hastaları muayene etti

Ordu şehir hastanesinde hasta kabulü başladı

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içinde tamamlanan bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Bugün ilk muayeneler, inşaat ve kurulum sürecini takip eden protokol üyelerine yapıldı. Yerel yetkililer açılışın ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmileştirilmesinin planlandığını aktardı.

Hastanenin kapasitesi ve sunduğu hizmetler:

Sağlık kompleksinde 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik yer alıyor. Tüp bebek merkezi, helikopter pisti ve kreş gibi birimler yanında vatandaşların kullanımına açık kapalı otoparkın 2 binden fazla araç kapasitesine sahip olması planlandı. Ayrıca, sunulan doğum ve onkoloji hizmetlerine dikkat çekildi; hastanenin içinde 13 doğum salonu, 2 suda doğum ünitesi ve 55 kemoterapi ünitesi bulunduğu bildirildi.

Protokol ziyareti ve değerlendirmeler:

Hastanenin inşaat sürecini yakından takip eden ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayan Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş bugün hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk muayeneyi de bu üç isim yaptırdı.

Vali Muammer Erol, 19 Eylül tarihinin Ordu için önemine vurgu yaparak hastanenin hizmete başlamasını şehrin beklentilerinin karşılanması açısından anlamlı buldu. Erol, altyapı hizmetlerinin tamamlandığını ve tesisin halkın hizmetine sunulmasının kent için gurur verici olduğunu belirtti.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ise tesisin bulunduğu alanın önceden fındık bahçesi olduğunu anımsatarak, ortaya çıkan sağlık kompleksinin devletin imkanlarını gösterdiğini söyledi. Güler, hastanenin üniversite bünyesinde olmasının doğru bir karar olduğunu ve kurumun yalnızca sağlık hizmeti değil aynı zamanda bilimsel bir merkez olarak da işlev göreceğini ifade etti.

Akademik ve sağlık hizmetlerinde beklentiler:

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, şehir hastanesinin üniversite ile entegrasyonunun sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağı ve bilimsel, akademik çalışmalara öncülük edeceği görüşünü paylaştı. Program kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Çelenk tarafından yapılan sunumda tesisin birimleri ve kapasitesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek hastanenin açılışının ardından hizmet kalitesinin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı. Yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri, emeği geçenlere teşekkür ederek halkın kullanımına sunulan bu büyük yatırımın şehrin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

ORDU ŞEHİR HASTANESİ VE PROTOKOL