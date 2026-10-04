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Orduzu Pınarbaşı göletinde ölü bulunan gencin kimliği belirlendi

Malatya Battalgazi'de Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde bulunan cesedin 26 yaşındaki Metehan Algil'e ait olduğu belirlendi. Algil 29 Eylül'den beri kayıptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Orduzu Pınarbaşı göletinde ölü bulunan gencin kimliği belirlendi

Orduzu Pınarbaşı göletinde ölü bulunan gencin kimliği belirlendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde sudan çıkarılan erkek cesedinin kimliği tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ayrıntıları:

İhbar, saat 13.00 sıralarında bölgedeki piknik yapan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı. Bildirim üzerine olay yerine polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu şahıs gölden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kimlik tespiti ve soruşturma:

Yapılan incelemede cesedin 26 yaşındaki Metehan Algil'e ait olduğu tespit edildi. Algil'in 29 Eylül tarihinden itibaren kayıp olarak arandığı belirtildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖLETTE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

GÖLETTE BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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