Dolar 48,2566 +0,06%
Euro 56,0148 +0,26%
Bist 14.343,91 -2,03%
Altın Gram 6.972,22 -0,79%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,07 +2,26%
--°

Ören meydanında Dilek Tuna'nın el emeği amigurumileri ilgi gördü

Burhaniye Ören Meydanı'nda stant açan 2 çocuk annesi Dilek Tuna, 5 yıldır ürettiği amigurumi bebekleri 100-1000 TL'ye satıyor, internetten de satış yapıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ören meydanında Dilek Tuna'nın el emeği amigurumileri ilgi gördü

Ören meydanında stant açtı:

Burhaniye ilçesinde, Dilek Tuna hazırladığı örgü bebeklerle Ören Meydanı'nda stant açtı. İki çocuk annesi olan Tuna'nın el emeği amigurumi bebekleri ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

Üretim ve fiyatlandırma:

Tuna, 5 yıldır örgü bebek ürettiğini, ürün yelpazesinin örgü bebeklerin yanı sıra anahtarlıklar ve saç aksesuarlarından oluştuğunu söyledi. Hazırladığı ürünleri 100 lira ile 1000 lira arasında fiyatlandırdığını ve bunları internet üzerinden de pazarladığını belirtti.

Festival deneyimi ve gelecek planları:

Sanatını festivallerde de sergilediğini aktaran Tuna, iki yıldır Gömeç Festivaline katıldığını ve ilk kez Ören Meydanında stant açtığını ifade etti. Tuna, ürünlerine olan ilgiyi gördüğünü ve üretmeye devam edeceğini söyledi.

DİLEK TUNA

DİLEK TUNA

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ’ta yaz akşamları konser, tiyatro ve etkinliklerle dolu dolu geçti
images

aliağa sanat günleri ağustosu bir şölen gibi doldurdu
images

Festivalde Çubuk turşusu ön planda: hazırlıklar son hızla sürüyor
images

Harbiye'de 'Dirty Dancing' canlı orkestra ile perdeye taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

Çorum'da çamur ve hız: zafer bayramı off-road festivali coşkusu

Özgür Özel YENİ Parti genel merkezinde fidan dikti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı