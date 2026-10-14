Ören'e modern altyapı: fosseptik kullanımına veda

Ören'de altyapı tamamlandı:

MUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hattı olmayan ve atıksularını fosseptiklerle toplayan Milas Ören Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Bölgede toplam 43 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşendi ve günlük 4 bin metreküp arıtma kapasiteli bir atıksu arıtma tesisi inşa edildi. Proje, kanalizasyon altyapısına ilk kez kavuşan Ören'de hem çevresel hem de halk sağlığı açısından önemli bir dönüşüm sağladı.

Proje kapsamı ve teknik detaylar:

Çalışma, yalnızca hat döşenmesiyle sınırlı kalmayıp, toplanan atıksuların arıtılmasını sağlayacak tesisin inşasını da içeriyor. Kanalizasyon hattı ve arıtma tesisini kapsayan yatırım tutarı yaklaşık 348 milyon TL olarak açıklandı. Bu altyapıyla birlikte projeden yaklaşık 25 bin kişinin yararlanması hedefleniyor. Bölgedeki eski fosseptik sistemi yerini merkezi bir arıtma ve kanalizasyon ağına bırakarak uzun vadeli çözüm sunuyor.

Bağlantı başvuruları ve uyarılar:

Kanalizasyon hattı imalatlarının tamamlanmasının ardından, vatandaşların bireysel bağlantı başvuruları 19 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bölge sakinleri başvurularını Ören Abone Ofisi'nden veya Muğla'nın 13 ilçesindeki tüm MUSKİ abone ofislerinden yapabilecek. MUSKİ, bağlantı işlemleri için herhangi bir kişi veya firmaya yetki vermediğini vurguluyor; bu nedenle vatandaşların ücret talep eden kişi ve firmalara itibar etmemeleri ve işlemlerini yalnızca MUSKİ abone ofisleri üzerinden gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

Açıklama ve hedefler:

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla genelindeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Şengül, Milas Ören'deki 43 bin metre kanalizasyon hattı imalatı ve atıksu arıtma tesisinin yapımının tamamlandığını, muhatap ilçelerde altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üreterek çevreyi korumayı ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla Ören'de atıksuların toplanması ve arıtılması için gereken altyapı sağlanmış oldu; bu da bölgedeki su ve çevre kalitesinin korunmasına ve halk sağlığı risklerinin azaltılmasına katkı verecek.

MUSKİ, MİLAS ÖREN’İ KANALİZASYONA KAVUŞTURDU