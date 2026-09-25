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Organ nakli aracındaki kaza: UMKE görevlisi hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolunda organ taşıyan UMKE aracının kaza sonucu yaralanan yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Organ nakli aracındaki kaza: UMKE görevlisi hayatını kaybetti

kaza nasıl meydana geldi:

Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde dün, Giresun’dan Samsun’a organ nakli için seyir halindeki Samsun UMKE aracının kaza yapması sonucu ağır yaralanma meydana geldi. Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 55 SS 287 plakalı kamyonet yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

yaralanan ekip ve müdahaleler:

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Her iki yaralı ilk olarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gür, ilk müdahalesinin ardından ameliyat için Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi; ameliyat sonrası tedavisine devam edilmek üzere daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

tedavi süreci ve otopsi:

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür bugün yaşamını yitirdi. Gür’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve organ nakli amacıyla getirilen materyalin durumu ile ilgili kaynak metinde ek bilgi yer almadı.

Kaza yerinde aracın elektrik direğine çarpması ve yol dışına çıkması bilgisi, olayın gelişimini özetlemektedir. Yetkililerin açıklamaları ve olaya ilişkin resmi süreçle ilgili ek bilgiler henüz paylaşılmadı.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YOĞUN...

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ VE SAMSUN UMKE GÖREVLİSİ MEHMET CAN GÜR (26), YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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