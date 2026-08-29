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Organik aronya üretimi Hisarcık Güldüren'de rekolteyi 1 tona taşıyor

Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, Güldüren'deki 7 dönümlük organik aronya bahçesinde hasada başladı; rekoltenin 1 tonun üzerine çıkmasını bekliyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Organik aronya üretimi Hisarcık Güldüren'de rekolteyi 1 tona taşıyor

Organik aronya üretimi Hisarcık Güldüren'de rekolteyi 1 tona taşıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, 7 dönümlük bahçesinde aronya hasadına başladı. Organik üretim prensipleriyle yürüttüğü çalışmada Arslan, hasat ettiği ürünleri kendi olanaklarıyla tüketicilere ulaştırıyor.

Bahçe ve verim detayları:

Arslan, 2023 yılında 7 dönümlük alana bin 400 fidan dikerek üretime başladığını, geçen yıl bahçeden 600 kilogram ürün elde ettiğini söyledi. Bu yıl bitki gelişiminin olumlu seyrine bağlı olarak rekoltenin 1 tonun üzerinde olmasını bekliyor. Arslan ayrıca bahçesindeki aronya ağaçlarının doğal çoğalma sonucu sayısının 20-25 bin civarına ulaştığını belirtti.

Doğal üretim ve pazar beklentileri:

Aronya üretiminde kimyasal ilaç kullanmadığını vurgulayan Arslan, zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini, bu nedenle ürünlerini özellikle şeker, kolesterol ve kanser hastalarına satma eğiliminde olduğunu ifade etti. Arslan, geçen yıl ürünün kilogramını 300 TL’ye sattığını, bu yıl ise kilogram fiyatının 400 TL olmasını umduğunu söyledi.

Arslan, aronyanın yüksek antioksidan ve çok sayıda vitamin içerdiğini, D ve B12 vitaminleri hariç tüm vitaminlerin aronya meyvesinde bulunduğunu söyledi. Hasat sürecini ve doğrudan tüketiciye satış modelini sürdürerek ürünün takip edilmesini sağladığını belirtti.

Büyüme hedefleri ve alternatif ürün denemeleri:

Üretim alanını devlet desteğiyle genişletmeyi planlayan Arslan, aronya bahçesini büyüterek üretimi artırmayı amaçlıyor. Ayrıca bahçede ve tarımsal çalışmalarda salep ve safran gibi farklı ürünleri de denemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Hasat ve üretim planları, Arslan'ın organik üretim yaklaşımı ve doğrudan pazarlama çabalarıyla birlikte bölge ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.

GÜLDÜREN KÖYÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSİ TUNAHAN ARSLAN, 7 DÖNÜMLÜK BAHÇESİNDE ARONYA HASADINA...

GÜLDÜREN KÖYÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSİ TUNAHAN ARSLAN, 7 DÖNÜMLÜK BAHÇESİNDE ARONYA HASADINA BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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