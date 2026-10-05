Organize sanayi bölgeleri yeşil dönüşümün merkezine dönüştü

OSB'ler dönüşümün uygulama alanı olarak öne çıkıyor

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İhtisas Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Gaziantep'te düzenlenen 'İklim, Çevre, Kadın' toplantıları kapsamındaki 'Yöneten Kadın Liderler Forumu'nda Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümünü OSB perspektifinden değerlendirdi.

Akyürek Balta, yeşil dönüşümün yalnızca teknoloji veya enerji yatırımı olmadığını; ekonomik, çevresel ve sosyal boyutların birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Buna göre OSB'ler, üretim süreçlerinin yanında altyapı, arıtma, mesleki eğitim, teknopark ve sosyal tesislerle kapsamlı bir dönüşüm ekosistemi sunuyor.

OSB'lerin ölçeği ve enerji kapasitesi:

Akyürek Balta, Türkiye sanayisinin yaklaşık yarısının OSB'lerde üretildiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde 69 bini aşkın firma OSB'lerde faaliyet gösteriyor ve bu yapıların sağladığı istihdam doğrudan 2,7 milyonun üzerinde.

Ülke genelinde 419 OSB bulunduğunu, bunların 302'sinin işletme aşamasında olduğunu ve 31 OSB'nin yeşil OSB statüsünde yer aldığını belirtti. Yenilenebilir enerji alanında da önemli bir yoğunlaşma var: 207 OSB'de 5 bin 504 yenilenebilir enerji santrali kurulu ve toplam kurulu güç 5 bin 289 megavat. Bu kapasitenin 4 bin 820 megavatı güneş enerjisinden oluşuyor.

Finansman modelleri ve KOBİ'lere özel yaklaşımlar:

Akyürek Balta'ya göre yeşil dönüşüm sanayici için yeni bir yük değil; aksine küresel rekabet ve ihracatın sürdürülmesi açısından kaçınılmaz bir gerçek. Sözleriyle, "Biz yeşil dönüşümü sanayicinin üzerine gelen yeni bir yük olarak görmüyoruz. Dünya değişiyor, pazarların kuralları değişiyor." şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım sergiledi.

Özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurgulayan Akyürek Balta, "herkese aynı finansman paketini sunamayız" diyerek finansmanın işletmenin ölçeğine, sektörüne, teknoloji düzeyine ve yatırımın geri dönüş süresine göre tasarlanması gerektiğini ifade etti. Özkaynak, kredi, hibe, garanti mekanizmaları ve alternatif finansman araçlarının kombinasyonuyla "terzi usulü" modellerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal boyut ve kapsayıcılık:

Yeşil dönüşümün yalnızca karbon ve enerji başlıklarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Akyürek Balta, sosyal dönüşümün de eşit önemde olduğunu hatırlattı. Yeşil OSB Belgelendirmesi kapsamında kadın istihdamı, kadın yönetici oranı, çalışan hakları, sosyal sorumluluk ve iş sağlığı gibi kriterlerin bulunduğunu anımsattı.

Akyürek Balta, dönüşümün sürdürülebilir olabilmesi için adil ve kapsayıcı olması gerektiğini; kadınların üretimde, mühendislikte ve yönetimde daha güçlü yer almasının ve karar alma mekanizmalarında bulunmasının bu sürecin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

TÜİOSB örneği ve stratejik yaklaşım:

TÜİOSB'nin kuruluş aşamasından itibaren yeşil ve dijital dönüşüm ilkeleriyle tasarlandığını belirten Akyürek Balta, bölgede enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, dijital altyapı ve sosyal yaşam alanlarının sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alındığını anlattı. Ayrıca OSBÜK tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Strateji Belgesinin, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra eğitim, iş geliştirme, Ar-Ge, kapasite geliştirme ve afet yönetimi gibi yedi stratejik alanı OSB'lerin kullanımına sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Akyürek Balta, Türkiye'nin üretim gücünü korurken çevresel sorumlulukların da yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, kamu, finans sektörü, OSB'ler ve iş dünyasının birlikte hareket ettiği bir modelle rekabetçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sanayi geleceğinin inşa edilebileceğini kaydetti.

'YÖNETEN KADIN LİDERLER FORUMU’NDA KONUŞAN AKYÜREK BALTA, TÜRKİYE SANAYİSİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU OSB’LER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRDİ.