toroslar çocuk kampüsünden opera korosuna:

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsünde müzikle tanışan Serhat Çelik, kısa sürede dikkat çeken bir gelişim gösterdi. Kampüsteki atölyeler sayesinde farklı sanat dallarını deneyimleme fırsatı bulan Serhat, piyano eğitimiyle ilgilenmeye başladı ve müzik öğretmeni Gökçe Türkmen’in yönlendirmesiyle Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sınavına hazırlandı. Sınavı en yüksek puanla birinci sırada tamamlaması aileyi ve eğitmenlerini sevindirdi.

öğretmen desteği ve çalışma süreci:

Gökçe Türkmen, Serhat’ın gelişimini anlatırken öğrencinin başlangıçta notaları bile tanımadığını ancak grup dersleri içinde çok daha hızlı ilerlediğini vurguladı. Derslerin ardından kalan 10-15 dakikalık kısa çalışmalarda ekstra emek verdiğini ve bunun sonuç verdiğini belirtti. Türkmen, Serhat’ın 7-8 ay gibi kısa bir sürede ikinci kitap düzeyine geldiğini, evinde gerçek bir piyanosu olmayıp küçük bir org ile çalıştığını aktardı. Bu süreç, öğretmen takibi ve düzenli alıştırmaların genç yetenekleri kısa sürede ileriye taşıyabileceğine dair somut bir örnek oluşturdu.

aile ve belediyenin sağladığı fırsat eşitliği:

Anne Dilek Karataş, oğlunun kampüste birçok atölyeyi denediğini, en sevdiğinin müzik olduğunu ve Gökçe öğretmenin yeteneği fark ederek onları sınava yönlendirdiğini söyledi. Karataş, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz kursların olmasaydı bu imkanı sağlayamayacaklarını belirterek belediyeye teşekkür etti. Ücretli bir program olsaydı Serhat’ı gönderemeyeceğini ve yeteneğinin keşfedilmeyebileceğini ifade etti ve kampüs programlarının fırsat eşitliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Öğretmen ve ailenin ortak çabasıyla koro sınavında başarıya ulaşan Serhat örneği, yerel hizmetlerin genç yeteneklerin keşfi ve yönlendirilmesinde nasıl belirleyici olabileceğini gösteriyor. Eğitmenler üzerinde de çocukları dikkatle dinleme ve üstün yeteneği fark edip destekleme konusunda büyük bir sorumluluk bulunduğu vurgulanıyor. Serhat’ın birinci olması hem kampüs hem de ailesi için gurur kaynağı olurken, öğretmeni ve ailesi onun geleceğine dair umutlu olduklarını belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOROSLAR ÇOCUK KAMPÜSÜ'NDE MÜZİK YETENEĞİ KEŞFEDİLEN SERHAT ÇELİK, ÖĞRETMENİNİN DESTEĞİYLE HAZIRLANDIĞI MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ ÇOCUK KOROSU SINAVINI EN YÜKSEK PUANLA KAZANARAK BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ.