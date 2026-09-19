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Orhaneli'de gaziler günü protokolle anıldı

Orhaneli'de Gaziler Günü töreninde gaziler ve yakınları protokolün katılımıyla anıldı; konuşmalar, gazi yemeği ve Mevlid-i Şerif ile program tamamlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Orhaneli'de gaziler günü protokolle anıldı

Orhaneli'de gaziler günü töreni

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Gaziler Günü, Orhaneli Hükümet binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. Programa Orhaneli Kaymakamı Yasin Erdem, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Duman, İlçe Emniyet Amiri Abdülkadir Sosar, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

anma töreni ve çelenk koyma:

Tören, Atatürk heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından gaziler ve protokol temsilcileri bir araya gelerek günün anlam ve önemine dair gözlemlerini paylaştı.

gazi ali ceylan'ın konuşması:

Ali Ceylan, 1994 yılında Güneydoğu'da terörle mücadelede yaralanan bir gazi olarak duygularını paylaştı. Ceylan, yurdun bağımsızlığı ve milletin huzuru için verilen mücadeleyi ve gaziliğin taşıdığı anlamı vurgulayarak 19 Eylül Gaziler Günü'nde yanlarında olmaktan onur duyduğunu söyledi. 54 yaşında bir gazi olarak, vatan uğruna yapılan fedakarlıkların ve geride kalan hatıraların kalplerde silinmeyeceğini; gaziliğin sadece bir unvan değil, vatan, bayrak ve millete bağlılığın göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca huzurun, şehitlere ve gazilere minnetle borçlu olunduğuna dikkat çekti.

kaymakamın mesajı ve programın devamı:

Kaymakam Yasin Erdem, tören sonrası gazi ve yakınları için düzenlenen yemekte konuştu. Erdem, bugünü gazilerle dolu dolu yaşamaya çalıştıklarını, onlarla sohbet ettiklerini belirterek gazilerin gününü kutladı ve ebediyete intikal eden şehitlerle gaziler için rahmet diledi. Geride kalan ailelere sağlık, sıhhat ve huzur temennisinde bulundu.

Tören ve yemek programının ardından öğle namazını takiben Durdubey Camii'nde gazi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Etkinlik, katılımcıların anma ve sohbetleriyle sona erdi.

BURSA&#039;NIN ORHANELİ İLÇESİNDE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI.

BURSA'NIN ORHANELİ İLÇESİNDE GAZİLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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