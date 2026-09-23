Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu kazanın şiddeti yüksek oldu. Kazada Ramazan Atış (22) ile karşı yönden gelen aracın sürücüsü Selçuk Akın yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ramazan Atış olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer kazanın nedeni ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

BURSA’DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI