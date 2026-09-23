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Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Erenler Mahallesi mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; Ramazan Atış (22) öldü, Selçuk Akın ağır yaralandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Orhaneli-Bursa yolu Erenler Mahallesi mevkiinde iki otomobilün kafa kafaya çarpışması sonucu kazanın şiddeti yüksek oldu. Kazada Ramazan Atış (22) ile karşı yönden gelen aracın sürücüsü Selçuk Akın yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Ramazan Atış olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Selçuk Akın ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza yerinde yapılan çalışmanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer kazanın nedeni ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

BURSA’DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

BURSA’DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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