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Orhaneli'de sünnet cemiyeti yemeği sonrası çok sayıda başvuru, ağır vaka yok

Orhaneli Karıncalı Mahallesi'ndeki sünnet cemiyetinde ikram edilen yemekten 100'den fazla kişi etkilendi; hastaneye başvuranlar var, ağır vakaya rastlanmadı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orhaneli'de sünnet cemiyeti yemeği sonrası çok sayıda başvuru, ağır vaka yok

olayın seyri:

Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet cemiyetinde ikram edilen yemekten yiyen çok sayıda vatandaş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Vakalar kısa sürede bölgedeki hastanelerde kayıt altına alındı ve sağlık ekipleri yerinde müdahalelerde bulundu.

il sağlık müdürlüğünün açıklaması:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2026 tarihinde cemiyette yaklaşık 500 kişiye ikram yapıldığı ve yemekten etkilenenlerin sayısının 100'den fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, hafif semptom gösteren bazı kişilerin hastanede tedavi altına alındığı ve an itibarıyla olay kaynaklı durumu ağır seyreden vatandaşın bulunmadığı vurgulandı.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; sağlık ekipleri vaka takibini ve gerekli laboratuvar tetkiklerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü, sürecin yakından izlendiğini ve gerektiğinde ilave önlemler alınacağını bildirdi.

Yetkililer, hastaneye başvuranların çoğunun durumunun stabil olduğunu aktardı ve toplumu bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ ÖNÜ

ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ ÖNÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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