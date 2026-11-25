yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Yangın, saat 19.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Kemal Şık'a ait evin depo bölümünde başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu kısa sürede itfaiyeye bildirdi.

müdahale ve kontrol altına alma:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Müdahalenin zamanında yapılmasıyla yangının evin diğer bölümlerine sıçraması engellendi ancak depo bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

mahalle etkileri ve soruşturma:

Yangın mahallede paniğe neden oldu; yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutuna ilişkin detaylar yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

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