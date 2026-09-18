Orhaniye'de içme suyu hatları gece mesaisinde yenileniyor

Menteşe Orhaniye'de hat yenileme çalışmaları devam ediyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi üzerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama, hatlarda sık arıza yaşanmasının önüne geçmek ve yol yapım çalışmaları öncesinde aynı güzergâhta tekrar kazı yapılmasını engellemek amacıyla planlandı.

İki etapta yapılan yenileme çalışmaları:

İş, Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi ve çevresinde iki etap halinde yürütülüyor. Çalışmaların ilk etabında 2 bin 600 metrelik içme suyu hattı yenilenirken, ikinci etapta Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi, Birlik Sokak ve 111 No.lu Sokak'ta toplam 800 metrelik yenileme çalışmasının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Gece mesaisiyle trafik ve yaşam aksamıyor:

Bölgedeki gün içi yoğun trafik nedeniyle ekipler çalışmalarına saat 21.00’den sonra başlıyor ve gece boyunca çalışmayı sürdürüyor. Bu sayede ulaşımın mümkün olduğunca aksamaması hedefleniyor; yol ve trafik güvenliği için gerekli tedbirler alınıyor. Yapılacak yenileme çalışmalarının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yol yapım çalışmaları öncesinde tamamlanmasıyla aynı güzergâhta yeniden kazı yapılmasının önüne geçilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amaçlanıyor.

Çalışmalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın altyapı projelerinin vatandaşlara mağduriyet yaşatmadan yürütülmesi talimatı doğrultusunda planlandı ve gece mesaisine ağırlık verilerek bölge halkının günlük yaşamı korunuyor.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MENTEŞE İLÇESİ ORHANİYE MAHALLESİ YILDIRAY ÇELTİKLİOĞLU CADDESİ ÜZERİNDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN İÇME SUYU HATLARINI YENİLİYOR.